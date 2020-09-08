Состояние здоровья Ефремова позволяет ему находиться в колонии

https://static.news.ru/photo/5bf762a0-f1fd-11ea-b435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП в центре Москвы, не имеет заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы.

Состояние его здоровья позволяет отбывать наказание в колонии. Его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, — сообщил ТАСС источник в правоохранительной системе.

Источник в медицинских кругах уточнил, что артист страдает хронической обструктивной болезнью лёгких.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.