Составлен список сладостей, которые можно есть при диабете Врач Иванова: диабетикам можно употреблять специальные продукты на фруктозе

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При сахарном диабете второго типа нет необходимости полностью отказываться от сладостей, поскольку для людей с таким заболеванием производят специальные продукты на фруктозе — это могут быть конфеты и мороженое, торты, печенье, а также пирожные без сахара с минимальным количеством животных жиров, рассказала NEWS.ru диетолог-эндокринолог Виктория Иванова. Она добавила, что диабетикам следует включать в рацион продукты, в которых углеводы расщепляются медленно. Среди таковых, например, цельнозерновые макароны и бурый рис.

Среди полезных при диабете сладостей в первую очередь стоит отметить злаковые батончики, зефир и пастилу на основе фруктов, горький шоколад, — поделилась Иванова.

Специалист предупредила, что несмотря на отсутствие в вышеуказанных сладостях сахара их не стоит бесконтрольно употреблять в пищу, поскольку сахарозаменители тоже могут повышать уровень глюкозы в крови и влиять на содержание липопротеинов, что вредит сосудам.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что отказ от употребления картофеля в пользу макарон и риса вызывает дефицит витаминов. По ее словам, когда люди решают сесть на диету, они часто исключают картофель из своего рациона, полагая, что он способствует ожирению, диабету и проблемам с пищеварением, однако ученые настоятельно рекомендуют не быть настолько категоричными.