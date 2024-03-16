Стало известно, чем опасен отказ от картошки во время похудения Врач Павлова: отказ от картофеля в пользу злаковых вызывает витаминодефицит

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Отказ от употребления картофеля в пользу макарон и риса вызывает дефицит витаминов, написала в Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, когда люди решают сесть на диету, они часто исключают картофель из своего рациона, полагая, что он способствует ожирению, диабету и проблемам с пищеварением, однако ученые настоятельно рекомендуют не быть настолько категоричными.

Как пишет специалист, исследование показало, что отсутствие крахмалистых овощей в рационе имеет отрицательные последствия. Для проведения эксперимента добровольцев разделили на две группы: одна группа продолжала употреблять крахмалистые овощи, а другая заменила их зерновыми продуктами. В последующих анализах было обнаружено, что замена крахмалистых овощей зерновыми продуктами приводит к снижению содержания витаминов в организме.

Согласно результатам исследования, отсутствие крахмалистых овощей в рационе приводит к следующему снижению содержания витаминов: калия — на 21%, витамина В6 — на 17%, витамина С — на 11%, клетчатки — на 10%, витамина Е — на 5%, холина — на 2%.

Данное исследование подчеркивает необходимость обеспечения пищевого разнообразия, даже когда вы соблюдаете диету, отметила Павлова. Например, средний клубень картофеля обеспечивает 15% от суточной нормы калия, добавила она.

Кроме того, врач рекомендовала употреблять картофель с умеренностью и постепенно, а также дала несколько маленьких советов: не есть картофель вечером, не торопиться во время еды и не перебарщивать с картофелем, а также выбирать в пользу отварного овоща, а не жареного, так как варка является наименее вредным способом приготовления картофеля.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, что для того чтобы сделать блины менее калорийными, можно сократить количество яичных желтков, сахара, использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности. По ее словам, просто замена молока на растительные аналоги не сделает это блюдо полезнее. Она добавила, что блины не рекомендуется есть каждый день даже здоровым людям.