Составлен список изменений в экономической жизни россиян с 1 августа

Водители смогут быстрее получать выплаты по ОСАГО благодаря полному переходу документооборота в электронный формат, который произойдет в России 1 августа, заявил NEWS.ru директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Алексей Зубец. Также среди ключевых изменений он выделил запуск системы на основе искусственного интеллекта для выявления картельных сговоров на торгах.

Из тех мер, которые мы ожидаем в августе, я бы выделил следующее. Во-первых, это запуск системы, связанной с ИИ, которая будет анализировать разного рода торги, сделки и выискивать картельные сговоры, когда совершенно очевидно становится, что те или иные компании получают дополнительное преимущество и за счет этого выигрывают разные торги. Также с 1 августа водители смогут получать более быстрые выплаты по обязательному страхованию автогражданской ответственности за счет полного перевода документооборота в электронную форму, — пояснил Зубец.

Он отметил, что нововведение в сфере ОСАГО может столкнуться с сопротивлением страховых компаний из-за риска мошенничества и сложностей с поставками запчастей из-за санкций. Однако, по его словам, оно повысит прозрачность выплат и качество обслуживания клиентов.

Очень многие страховые компании будут против быстрых выплат по ОСАГО, потому что есть целый ряд регионов, где у нас развиты мошеннические операции. Также на рынке есть серьезные проблемы с поставкой запчастей в силу санкционных ограничений, и в ряде случаев обеспечить быстрый ремонт автомобиля достаточно затруднительно. С другой стороны, увеличение готовности страховых компаний идти навстречу потребителям — это важная история, потому что повышает качество сервиса, — резюмировал Зубец.

Ранее депутат Госдумы, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что с 1 августа в России начнет действовать закон, позволяющий гражданам отказываться от массовых рассылок. По его словам, сделать это можно будет через личный кабинет или мобильное приложение своего оператора связи.