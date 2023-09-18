Соседов назвал лучшие песни дуэта Добронравова и Пахмутовой Критик Соседов назвал «Надежду» одной из лучших песен Добронравова и Пахмутовой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Добронравов и Александра Пахмутова

Поэт Николай Добронравов и композитор Александра Пахмутова стали действительно легендарным дуэтом, сообщил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, к их лучшим произведениям можно отнести песни «Надежда», «Нежность» и «Беловежская пуща».

Легендарный дуэт, роскошный, блистательный, гениальный, вдохновенный — Добронравов и Пахмутова. Песен много. Что приходит на ум? Конечно, «Надежда», «Нежность», «Беловежская пуща», «Молодость моя, Белоруссия», — рассказал эксперт.

Он также обратил внимание на песни «И вновь продолжается бой», «Геологи», «Яростный стройотряд», «Трус не играет в хоккей», «Ты — моя мелодия» и «Как молоды мы были», которую исполнял Александр Градский.

Это все надо слушать, песен много, все они великолепные. Гениальные, неповторимые мелодии, невероятной высоты, легкости, прозрачности, запоминаемости. Это надолго останется, это звучит сейчас, эти песни звучат на радио, поют на конкурсах. Сейчас таких песен никто не пишет, — заметил Соседов.

Ранее стало известно, что Добронравов скончался на 95-м году жизни после длительной и тяжелой болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин позднее сообщил, что поэта похоронят на Новодевичьем кладбище.