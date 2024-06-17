Соратник Жириновского рассекретил тайные предсмертные указания политика Экс-депутат Власов: Жириновский перед смертью назначил преемника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Бывший депутат Госдумы Василий Власов представил, по его словам, аудиозаписи с последними указаниями основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» он уточнил, что записи были сделаны в больнице. Из материалов, переданных экс-депутатом, следует, что Жириновский видел Власова своим преемником.

Тебя назначаю руководителем фракции вплоть до моего возвращения. Ты все знаешь? Ты, Василий, посмотри, чтобы по стране активисты ЛДПР, предложи пикеты [по] два-три человека [с плакатами, на которых говорилось бы]: «Желаем скорейшего выздоровления [Жириновскому]», — говорит на аудиозаписи человек с голосом, похожим на Жириновского.

Также на записи слышно, что говоривший плачет. Власов сказал, что это объясняется отношением Жириновского к своему делу. По словам бывшего депутата, лидеру ЛДПР было тяжело говорить о том, что его место займет кто-то другой.

Власов уточнил, что последние указания Жириновский дал в период с 15 по 18 февраля. При этом он добавил, что в его распоряжении есть и другие диктофонные записи. Однако, подчеркнул Власов, он не хочет предавать их огласке, чтобы не «подставлять» членов ЛДПР.

Ранее певица Катя Лель рассказала, что во время последней встречи с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским почувствовала, что видит его в последний раз. Она призналась, что увиделась с политиком на празднике, который проходил в Кремле.