Катя Лель призналась, что предчувствовала смерть Жириновского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Певица Катя Лель рассказала, что во время последней встречи с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским почувствовала, что видит его в последний раз. В беседе с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» она призналась, что увиделась с политиком на празднике, который проходил в Кремле.

Что-то мы смеялись, он шутил, и я на него посмотрела так, у меня почему-то было такое ощущение... Я на него очень внимательно посмотрела, какое-то было у меня предчувствие, что я его больше не увижу в живую. Удивительно, странно... Но у меня интуиции часто подсказывает очень такие моменты тонкие, — отметила исполнительница.

О смерти бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского сообщил 6 апреля 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидер либерал-демократов скончался вследствие осложнений, вызванных тяжелым течением коронавирусной инфекции. Политики, звезды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким политика, президент РФ Владимир Путин также почтил память Жириновского. Сначала местом погребения называли Троекуровское кладбище, однако накануне похорон стало известно, что политик упокоится на Новодевичьем кладбище.

Во время прощальной церемонии на кладбище был дан последний залп в честь лидера ЛДПР, а на самих похоронах присутствовали близкие политика, включая Вячеслава Володина, вице-спикера палаты Сергея Неверова и депутатов от думской фракции.