Сомнолог предупредил об опасности сменного графика работы Сомнолог Калинкин предупредил об опасности сменного графика работы

Фото Boris Babanov/Russian Look

Регулярное недосыпание вредит иммунитету, ведёт к развитию болезней сердца и даже онкологии, предупредил врач-сомнолог Александр Калинкин в разговоре с Lenta.ru. Работа по сменному графику — по ночам или через сутки — особенно опасна для здоровья, отметил он.

Это работа повышенного риска, хоть официально она так и не оценивается. Ничего посоветовать здесь, к сожалению, невозможно. Разве что, если человек постоянно работает в ночь, а днём отдыхает, стоит перейти на этот режим полностью, отказаться от социума. Ну это если мы говорим о здоровье. Вообще сменный режим работы со здоровьем не очень сочетается, — сказал Калинкин.

Он добавил, что недосыпание снижает концентрацию и скорость реакции, ухудшает мыслительные процессы и приводит к дневной сонливости.

Главное правило здорового сна, по словам Калинкина, — это подъём в одно и то же время. Просыпаться в семь, а в выходные лежать до 11 утра не стоит, это приводит к джетлагу, будто человек сменил часовой пояс.

Президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов ранее назвал два способа борьбы с дневной сонливостью. Первый — это приём кофеина, а второй — физическая активность. Можно погулять, сделать несколько упражнений на свежем воздухе.