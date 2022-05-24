Сомнолог назвал два способа борьбы с дневной сонливостью Сомнолог Полуэктов посоветовал принимать кофеин для борьбы с дневной сонливостью

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Чтобы побороть дневную сонливость, можно принять кофеин, который возбуждает нервную систему, заявил президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов в беседе с «Радио 1». Он добавил, что с желанием спать днем также помогут справиться и физические нагрузки.

Первый — это прием кофеина, который действительно является возбуждаются средством. Второй — это физическая активность. Надо выйти на улицу, прогуляться, подышать воздухом, сделать несколько упражнений. Это тоже стимулирует нервную систему, — отметил Полуэктов.

Медик считает, что наилучшим способом побороть дневную сонливость является нормализация режима сна. Он напомнил, что минимальная норма сна для людей составляет семь часов. По его словам, есть люди, которым требуется спать больше. Полуэктов порекомендовал таким людям воспользоваться тактикой дневных засыпаний или «отсыпать» недостаток на выходных.

Это не так полезно, но это тоже метод компенсации недостаточного количества сна в течение рабочей недели. Запастись сном, выспаться впрок возможно, — резюмировал сомнолог.

Ранее сомнолог Павел Кудинов напомнил о пользе дневного сна. По словам эксперта, нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не упала концентрация внимания после длительного отдыха. Он советует отдыхать от 20 до 40 минут.