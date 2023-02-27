Сомнолог объяснил частые желания вздремнуть на работе Сомнолог Кудинов: желание вздремнуть на работе возникает из-за социального джетлага

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Желание вздремнуть на рабочем месте посреди дня может возникнуть по нескольким причинам, но чаще всего это возникает из-за сбитого режима сна в течение всей недели, заявил NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов. Он рассказал, что подобное явление называется социальный джетлаг, когда человек вынужден постоянно просыпаться в разное время.

В выходные решает выспаться, в пятницу ложится попозже, в субботу встает позже, а потом наступает воскресенье, когда нужно лечь пораньше на работу, а не получается, потому что выспался. В таком случае только к четвергу или пятнице человек выйдет на нормальный режим сна и работы, а потом наступает пятница, и все повторяется. Социальный джетлаг — наиболее частая причина дневной сонливости у здоровых людей, — сказал Кудинов.

Как отметил врач, желание вздремнуть после обеда возникает из-за поступления глюкозы в организм и переваривания пищи. В этом случае можно вздремнуть на 20 минут, если есть такая возможность, и работоспособность человека улучшится.

Вздремнуть нужно на 20 минут, потому что если мы спим больше 40 минут, лучше уж спать все полтора часа. За первые 20–30 минут человек не успевает провалиться в глубокие стадии сна, — подчеркнул сомнолог.

Чтобы не уснуть на рабочем месте, сомнолог посоветовал физические упражнения, проветривать помещение или пройтись на свежем воздухе. А вот кофе не всегда является лучшим помощником в борьбе со сном

Все зависит от того, почему человек хочет спать. Если захотел поспать после еды, то кофе поможет, а если он спит по три-четыре часа вместо семи-восьми, то кофе не спасет. Работоспособность все равно будет низкая, только лишь повысятся давление и сердцебиение, — подытожил специалист.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова объяснила, что алкоголь вреден для хорошего сна. По ее словам, сон будет прерывистым из-за того, что ночью организм будет перерабатывать спиртное.