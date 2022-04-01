Сомелье рассказал, столкнутся ли россияне с проблемами поиска вина

Директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов в комментарии для NEWS.ru рассказал, столкнутся ли россияне с проблемами поиска хорошего вина на прилавках магазинов в условиях санкций. По его словам, можно обратить внимание на турецкие и латиноамериканские вина, но с последними могут возникнуть проблемы.

Начнём с Турции. Там самый большой виноградник мира, но там столовый виноград. Вина они делают много, но так как это мусульманская страна, там свои традиции изготовления вина. В общем, пить можно, но ничего особенного. Замена, конечно же, будет из Нового Света — в первую очередь из стран Латинской Америки. Проблема Латинской Америки в том, что там крупнейшие производители вин принадлежат в частности американским компаниям. Поэтому там тоже могут возникнуть вопросы, — сказал Тузмухамедов.

Сомелье обратил внимание на большое количество проблем с поставками вин. Он рассказал, что значительная часть вин приходит в цистернах и разливается в пакеты Tetra Pak, а так как это шведская компания, то они перестали поставлять упаковки.

Линии есть, а пакеты приходят из Швеции. Проблемы эти будут решатся конечно же, но как — пока непонятно. Все не проявляющие враждебности страны, например как Южная Африка, там не такой большой объём производства вина по площадям. Будет замена, но тут, конечно же, вопрос логистики встает <...>, но прошло не так много времени, чтобы давать ответы на этот животрепещущий вопрос, — объяснил Тузмухамедов.

Он добавил, что сейчас речь об импортозамещении не идёт, потому что виноградников в России мало.

Наши виноградники могут обеспечивать потребность <...>, ну тут достаточно сказать, что в Испании — 1 млн гектаров виноградников, а в нашей стране — меньше 100 тысяч. Это всё объясняет. Конечно, по поводу импортозамещения — это всё красивые слова, но обеспечить полные объёмы нарушенных поставок нашими российскими мощностями получится нескоро, — подытожил сомелье.

Ранее крупнейший в РФ поставщик упаковочного материала для пищевых компаний Tetra Pak на время отказался от выпуска упаковок для вина и напитков объёмом два литра. Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки.