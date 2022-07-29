Сомелье рассказал, какое пиво выбрал бы Путин для разговора с Зеленским Сомелье Тузмухамедов заявил, что Путин выбрал бы для разговора с Зеленским немецкое пиво

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предпочел бы немецкое пиво для разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассказал NEWS.ru директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов. Так он прокомментировал розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса с американским режиссером Дэвидом Линчем. Кинодеятель решил, что говорит с главой Украины, и предложил ему обсудить урегулирование конфликта вокруг страны за «парой кружек пива» с Владимиром Путиным.

Я периодически бываю в «Пивнушке» на Ленинском проспекте. Там две фотографии Владимира Владимировича с Герхардом Шредером и британским премьером [Тони Блэром], где у Путина литровая кружка немецкого пива. Думаю да, [Путин бы выбрал] немецкое пиво. По крайней мере в публичном доступе есть фото Путина именно с ним. Его карьера начиналась в Германии, очевидно, какая-то любовь к этому напитку присутствует. Явно не «Оболонь», которое пить невозможно, — объяснил Тузмухамедов.

Дэвид Линч во время беседы с пранкерами советовал президенту Украины выпить с Путиным «по паре кружек пива» для урегулирования конфликта на Украине. Режиссер заявил, что считает технологии по достижению мира гораздо более действенными, чем боевые действия.