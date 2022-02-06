Сомелье рассказал, источником каких незаменимых витаминов является пиво

Пиво — «самый хороший» источник незаменимых витаминов группы B, так как в напитке содержатся, естественно, пивные дрожжи, рассказал NEWS.ru директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов. Эксперт подчеркнул, что данный напиток — «один из самых полезных и нужных продуктов с точки зрения питания».

Пиво — с точки зрения питания — один из самых полезных, нужных продуктов. А самый бессмысленный и тупой алкогольный напиток мира — водка. Там только этанол. Все остальные напитки обладают той или иной степенью пользы, насыщенности дополнительными питательными веществами. Чем пиво живее, тем оно лучше. Чем меньше оно подвергалось фильтрации...вот например было советское пиво, у него был недельный срок годности, потому что там не было ни пастеризаторов, ни способов так называемых фильтраций, все дрожжевые клетки находились прямо в пиве. Поэтому его полезность зависит не от цвета, а от обработки напитка. Безусловно, все напитки надо пить в меру, — отметил спикер.

Накануне терапевт-кардиолог Рустем Османов заявил, что любой алкоголь вреден для организма человека. Однако существуют напитки, которые вредят серьёзнее, чем их аналоги. Они дают ощутимую нагрузку на различные органы. К наиболее вредным алкогольным напиткам Османов отнёс, в частности, коньяк из-за его высокой калорийности, пиво из-за повышенной нагрузки на почки, а также коктейли и игристые вина, содержащие большое количество сахара.

Наименее вредным напитком врач назвал вино, если оно употребляется в небольшом количестве.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (фракция ЛДПР) предложил выйти за рамки «трезвых часов», установленных законодательством, и разрешить начинать магазинам продавать российские вина на час раньше, а заканчивать продажи на час позже всей остальной алкогольной продукции. Он предложил вкладывать прибыль с продаж в дополнительные часы в развитие программ для молодёжи, направленные на пропаганду здорового образа жизни.