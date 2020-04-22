Соловьёв выпроводил украинского эксперта из своего шоу

https://static.news.ru/photo/545962ac-0377-11ea-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Телеведущий Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв во время эфира на телеканале «Россия 1» снова выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. Похожий инцидент имел место в марте 2020 года, но после того, как гость из Киева извинился, его простили.

В этот раз Соловьёв заявил , что не хочет больше видеть Ковтуна. Поводом послужили слова украинского эксперта о митинге во Владикавказе, где, как отметил он, Росгвардия якобы пряталась от людей.

Соловьев парировал, что силовики наводили правопорядок, действуя «очень аккуратно», и указал гостю на дверь.

Слушай, пшёл вон. Домой в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно — домой. Потому что я не хочу, чтобы гибли люди из-за того, что кто-то поддерживает абсолютно несчастных, заблудших, оказавшихся в беде, которые вышли, заразятся, а потом будут умирать, — отметил Соловьёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Северной Осетии провёл оперативное совещание после акций протеста противников режима самоизоляции. Вячеслав Битаров поручил чиновникам «дойти до каждого жителя республики», чтобы объяснить важность борьбы с коронавирусом.