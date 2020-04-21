Глава Осетии поручил «дойти до каждого» противника самоизоляции

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Глава Северной Осетии провёл оперативное совещание после акций протеста противников режима самоизоляции. Вячеслав Битаров поручил чиновникам «дойти до каждого жителя республики», чтобы объяснить важность борьбы с коронавирусом.

По словам Битарова, борьба с распространением инфекции не будет эффективной без взаимодействия региональной власти, органов местного самоуправления и общества.

Битаров нацелил участников совещания на то, что нужно дойти до каждого жителя республики, неукоснительно соблюдать требования самоизоляции и качественно выполнять весь комплекс карантинных мероприятий, — отмечено в сообщении правительства Северной Осетии.

Битаров пообещал помочь малоимущим и безработным в республике.

Как писал NEWS.ru, 20 апреля в центре Владикавказа прошла акция протеста, участники которой призвали распустить правительство Битарова, улучшить информирование граждан о ситуации с COVID-19 в республике и поддержать тех, кто потерял работу после объявления режима самоизоляции.

Акция собрала более 1,5 тысячи человек. Пять участников арестованы 21 апреля.