Соловьёв ответил на угрозы Гордона разделить его жизнь на «до» и «после»

https://static.news.ru/photo/99fb3544-c5df-11ea-bc6f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на песню украинского журналиста Дмитрия Гордона. По его словам, столь ценный «музыкальный подарок» вызывает предположение, что у Гордона возникли «лёгкие сексуальные помешательства».

Но заметьте: Гордон посвятил мне книгу, передачи. Теперь песня. Я начинаю волноваться, — сообщил Соловьёв.

Ведущий подчеркнул, что ему нравятся женщины, и с сарказмом заметил, что Гордон «пусть мается от неразделённой любви». Он отметил, что уже привык к повышенному вниманию со сторону украинца и не обращает внимания на очередные попытки задеть его.

Я люблю женщин. А он, штопанный, не в моём вкусе, — заверил Соловьёв в интервью «ПолитЭксперту».

Что касается певческого таланта Гордона, Соловьёв заметил, что украинец снова подтвердил свой уровень. Все узнали, что поёт он «неважно». Он назвал оппонента «лопнувшим ничтожеством» и подметил его зацикленность на сексуальной теме.

Ранее Гордон опубликовал на своём YouTube-канале песню, посвящённую российскому телеведущему Владимиру Соловьёву. Мелодия композиции напоминает хит советских времён «Комарово», исполненный актёром Игорем Скляром. Текст «новой» версии шлягера высмеивает Соловьёва, называя его «итальянским партизаном», намекая на его недвижимость на побережье озера Комо, где шоумен часто отдыхает с семьёй.

Кроме того, в песне украинский журналист заявляет, что, «торгуя русским миром», Соловьёв «продаст родную мать», и вспоминает шутку Ивана Урганта про «соловьиный помёт».

Незадолго до этого Соловьёв в федеральном телеэфире сравнил Гордона с нацистским преступником Йозефом Геббельсом и пригрозил ему трибуналом. Он назвал коллегу нацистским подонком, негодяем, мерзавцем и пособником «бандеровского режима». При этом телеведущий намеренно искажал фамилию оппонента называя его Гордоненко и изображая украинский акцент, писал NEWS.ru.