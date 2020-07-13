«Продаст родную мать»: Гордон посвятил песню «партизану» Соловьёву

https://static.news.ru/photo/d587aa0c-c521-11ea-9453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Гордон/youtube.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал на своём YouTube-канале песню, посвящённую российскому телеведущему Владимиру Соловьёву. Мелодия композиции напоминает хит советских времён «Комарово», исполненный актёром Игорем Скляром.

Текст «новой» версии шлягера высмеивает Соловьёва, называя его «итальянским партизаном», намекая на его недвижимость на побережье озера Комо, где шоумен часто отдыхает с семьёй.

На недельку, до второго едет он не в Комарово, а в Европе распроклятой хлещет виски — не «Нарзан». Русью пахнут воды Комо. Только там Володя дома, потому что этот Вова итальянский партизан, — поёт Гордон.

Также Гордон вставил в клип фрагмент празднования своего дня рождения с участием популярного итальянского певца Пупо (Энцо Гинацци), исполнившим на праздника настоящую песню итальянских партизан времён Второй мировой войны — Bella ciao («Прощай, красавица!»). Кроме того, в песне украинский журналист заявляет, что «торгуя русским миром» Соловьёв «продаст родную мать» и вспоминает шутку Ивана Урганта про «соловьиный помёт».

Ролик появился в Сети 13 июля 2020 года около 18:00. За несколько часов видео набрало свыше 40 тысяч просмотров, 4,3 тысячи «лайков» и 911 «дизлайков». Судя по всему, именно эту песню Гордон накануне назвал «сюрпризом» для известного ведущего.

Незадолго до этого Соловьёв в федеральном телеэфире сравнил Гордона с нацистским преступником Йозефом Геббельсом и пригрозил ему трибуналом. Он назвал коллегу нацистским подонком, негодяем, мерзавцем и пособником «бандеровского режима». При этом телеведущий намеренно искажал фамилию оппонента называя его Гордоненко и изображая украинский акцент.