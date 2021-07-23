Соловьёв обозвал Венедиктова «содержанкой» из-за денег олигарха из Израиля
Российский телеведущий Владимир Соловьёв назвал главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова «содержанкой». Причиной стала банковская карта American Express в распоряжении Венедиктова, которую ему, по словам Соловьёва, «передал израильский олигарх Владимир Гусинский». В своём шоу «Соловьёв Live» журналист обсудил эту ситуацию с бывшим дипломатом США Джоном Хёрбстом.
Хёрбст во время интервью российскому телеведущему
Это было бы странно! — заявил Хёрбст.
Расследование о финансовой поддержке Венедиктова олигархом Гусинским было
Скорее всего, это значит, что Гусинский сохранял влияние на «Эхо Москвы», чтобы через него мочить своих кредиторов. Или мочить в случае чего. Способ давно проверенный, — утверждают авторы расследования.
Ранее принадлежащий Владимиру Гусинскому новостной портал NEWSru.com прекратил свою деятельность из-за финансовых проблем. В обращении редакции к читателям отмечается, что сайт перестал работать по экономическим причинам, которые были вызваны политической ситуацией в России. В редакции пояснили, что после событий 2014 года с изданием перестали работать крупные рекламодатели, «а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».