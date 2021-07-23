Соловьёв обозвал Венедиктова «содержанкой» из-за денег олигарха из Израиля

Российский телеведущий Владимир Соловьёв назвал главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова «содержанкой». Причиной стала банковская карта American Express в распоряжении Венедиктова, которую ему, по словам Соловьёва, «передал израильский олигарх Владимир Гусинский». В своём шоу «Соловьёв Live» журналист обсудил эту ситуацию с бывшим дипломатом США Джоном Хёрбстом.

Хёрбст во время интервью российскому телеведущему ответил на вопрос: «Как бы отреагировали в США, если бы главред Fox News расплачивался в ресторанах карточкой российского олигарха?»

Это было бы странно! — заявил Хёрбст.

Расследование о финансовой поддержке Венедиктова олигархом Гусинским было опубликовано в Telegram-канале «Божена». Согласно данным за 2018–2019 годы, Венедиктов получил от бывшего медиамагната более 200 тысяч долларов.

Скорее всего, это значит, что Гусинский сохранял влияние на «Эхо Москвы», чтобы через него мочить своих кредиторов. Или мочить в случае чего. Способ давно проверенный, — утверждают авторы расследования.

Ранее принадлежащий Владимиру Гусинскому новостной портал NEWSru.com прекратил свою деятельность из-за финансовых проблем. В обращении редакции к читателям отмечается, что сайт перестал работать по экономическим причинам, которые были вызваны политической ситуацией в России. В редакции пояснили, что после событий 2014 года с изданием перестали работать крупные рекламодатели, «а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».