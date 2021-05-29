Сайт Newsru.com прекратил работу

https://static.news.ru/photo/0d65c888-c1dd-11eb-9875-96000091f725_660.jpg Фото: newsru.com

Редакция сайта Newsru.com объявила о прекращении работы. При этом читателям оставили доступ к архиву материалов, которые были опубликованы за 21 год существования ресурса.

В сообщении отмечается, что сайт перестаёт работать по экономическим причинам, которые вызваны политической ситуацией в России. В редакции пояснили, что после событий 2014 года с изданием перестали работать крупные рекламодатели, «а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».

Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной, — говорится на сайте.

Ранее соцсетях появились сообщения со ссылкой на генерального директора программы «Жить здорово!» о закрытии шоу. В качестве причины называлась убыточность программы. Первый канал эту информацию опроверг. Там почеркнули, что закрытие шоу и не планировалось, сообщения об этом являются фейком.