Соловьёв назвал Слепакова победителем в «дуэли» с Невзоровым

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Телеведущий Владимир Соловьёв назвал победившего, по его мнению, в «дуэли» между журналистом Александром Невзоровым и шоуменом Семёном Слепаковым, устроившими словесную перепалку в соцсетях.

Невзоров на своём канале в YouTube обрушился с критикой на Слепакова, посвятившего стихотворение собственного сочинения протестным акциям в Москве. Комментарий не остался незамеченным со стороны шоумена.

Вы снова направили полёт своей фантазии в сторону каннибализма. Понимаю — тема Вам близка, Вы, собственно, этим и занимаетесь в своих программах. Но Ваши регулярные экскурсы в каннибализм, на мой взгляд, слегка приелись, — написал Слепаков на своей странице в Instagram.

Он также подчеркнул, что в плане «продажности» у Невзорова опыта гораздо больше, но, видимо, в силу возраста «у старого волка притупился нюх». Невзоров не ответил развёрнуто на реплику Слепакова, но адресовал ему короткое пожелание: «Приятного аппетита».

Слепаков уделал Невзорова, — написал Соловьёв в своём Telegram-канале, комментируя перепалку.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также поддержала Слепакова, назвав его «самым свободным человеком в стране».

Как сообщал NEWS.ru, Twitter-аккаунт комедианта и певца Семёна Слепакова был заблокирован после угроз сторонников оппозиционера Алексея Навального. Слепаков жаловался на угрозы в его адрес, которые начались после публикации стихотворения «Про добро».