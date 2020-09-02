Соловьёв нашёл свидетельство того, что Ефремов был за рулём в момент ДТП

https://static.news.ru/photo/31791694-ecd1-11ea-b694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв показал на фотографиях доказательства того, что актёр Михаил Ефремов не мог находиться на пассажирском сиденье в момент смертельной аварии.

В эфире своего шоу на YouTube «Соловьёв LIVE» ведущий продемонстрировал снимки, сделанные после ДТП с участием Ефремова, на которых видна гематома на шее артиста. Как заявил Соловьёв, такой след на теле ремень мог оставить только если точка крепления ремня безопасности находилась слева вверху. Таких мест в автомобиле, по словам ведущего, только два — водительское и сиденье за ним. Однако, отметил Соловьёв, о том, что Ефремов ехал сзади, никто раньше не говорил.

То есть характер травмы на шее господина Ефремова показывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье ни при каких обстоятельствах, — заявил ведущий.

Он добавил, что защитник Ефремова Эльман Пашаев не согласился с его точкой зрения.

Право, лево, какая разница? — процитировал Соловьёв адвоката.

Ефремова обвиняют в том, что он спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, от полученных травм водитель-курьер скончался в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян.

Как писал NEWS.ru ранее, Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. Прения сторон назначены на 3 сентября. На прениях стороны смогут обобщить доказательства, а гособвинение — озвучить наказание, которое считает справедливым для подсудимого. После завершения прений Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдёт на вынесение приговора.