Солист «Любэ» прокомментировал решение ЕСПЧ об однополых браках

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев ответил, что думает о требовании ЕСПЧ признать однополые браки в России. Об этом он рассказал в разговоре с NEWS.ru.

У нас в поправках в Конституцию записано, что брак — это союз мужчины и женщины. Больше я ничего добавить не могу! — прокомментировал решение ЕСПЧ артист.

Поправки к Конституции России вступили в силу 4 июля 2020 года. Помимо защиты института брака как союза мужчины и женщины поправки запрещают президенту избираться на должность более двух раз, но «обнуляют» предыдущие сроки действующего главы. Также обновлённая Конституция имеет приоритет над международным законодательством.

Ранее сообщалось, что Николай Расторгуев объяснил, как относится к Евровидению. Он вспомнил, что оно появилось в 70-х как конкурс самодеятельности.