Соцсеть «ВКонтакте‎» подтвердила блокировку страницы ФСИН

https://static.news.ru/photo/c6a127b6-9c26-11eb-b844-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В социальной сети «ВКонтакте» была заблокирована страница Федеральной службы исполнения наказаний. Информация об этом появилась в Telegram-каналах во вторник, 13 апреля. Позднее представители социальной сети подтвердили распространённые сведения.

Сообщалось, что страницу ФСИН заблокировали из-за объявления о сборе пожертвований для администраторов сообщества. Сотрудники соцсети сказали, что возникли опасения, что возможность руководить аккаунтом получили люди, которые не связаны со службой.

Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его, — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, сенатор Александр Башкин заявил, что в условиях ограничения доступа российских государственных учреждений к Zoom не исключена блокировка сервиса на территории страны.