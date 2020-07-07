Учёные считают, что россияне теряют доверие к власти, СМИ и бизнесу

Борьба с коронавирусом в России демонстрирует недоверие со стороны властей и граждан друг к другу.
Как сообщают argumenti.ru, со ссылкой на глобальное исследование Edelman Trust Barometer, у россиян самый низкий за 18 лет исследований индекс степени доверия к государству, бизнесу и СМИ.
Власти подозревают, что несознательный народ повально не соблюдает изоляцию и не признаётся, что заболел, отмечает СМИ. Люди, со своей стороны уверены, что власть сочиняет статистику. Бизнес не верит в помощь, а врачи — в повышение зарплат.
Издание
Как писал NEWS.ru, демограф Алексей Ракша, который говорил о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусу в России, уволен из Росстата. Мужчина занимал в ведомстве должность советника.
Ракша
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