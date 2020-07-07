Учёные считают, что россияне теряют доверие к власти, СМИ и бизнесу

https://static.news.ru/photo/78f7a284-c129-11ea-befd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борьба с коронавирусом в России демонстрирует недоверие со стороны властей и граждан друг к другу.

Как сообщают argumenti.ru, со ссылкой на глобальное исследование Edelman Trust Barometer, у россиян самый низкий за 18 лет исследований индекс степени доверия к государству, бизнесу и СМИ.

Власти подозревают, что несознательный народ повально не соблюдает изоляцию и не признаётся, что заболел, отмечает СМИ. Люди, со своей стороны уверены, что власть сочиняет статистику. Бизнес не верит в помощь, а врачи — в повышение зарплат.

Издание сообщает со ссылкой на декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, сегодня 88% россиян считают, что никому нельзя доверять. По мнению авторов издания, это стало естественным продолжением политики лжи, которую скармливали россиянам в постперестроечные годы все — от второстепенных бизнесменов до президента. Стоит ли удивляться нынешней дезориентации граждан, где угодно ожидающих увидеть второе дно.

Как писал NEWS.ru, демограф Алексей Ракша, который говорил о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусу в России, уволен из Росстата. Мужчина занимал в ведомстве должность советника.