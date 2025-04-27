Сочные куриные люля-кебабы: идеальный рецепт для мангала и сковороды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите нежные, сочные, ароматные люля-кебабы из курицы, которые одинаково хорошо получатся и на мангале, и на сковороде? Этот рецепт идеальный. Все элементарно!

Ингредиенты:

500 г куриного фарша;

1 луковица (мелко натертая);

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. зиры, 1 ч. л. паприки;

соль, перец, петрушка;

1 ст. л. растительного масла (для сковороды).

Приготовление:

В фарш добавьте отжатый лук, чеснок, специи и зелень. Тщательно вымесите 5–7 минут — масса должна стать липкой. Сформируйте колбаски длиной 10–12 см, насадите на шампуры (если готовите на мангале). На мангале: жарьте 8–10 минут. Переворачивайте, но нечасто. Дайте образоваться корочке, чтобы весь сок оставался внутри. На сковороде: обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой.

Совет: перед жаркой охладите фарш 30 минут — колбаски не развалятся.

Подавайте с лавашом, овощами и соусом из йогурта с чесноком. Ароматные, сочные внутри и с аппетитной корочкой снаружи — эти люля-кебабы станут хитом любого стола!

Ранее стало известно, как приготовить лодочки из кабачков с курицей и сыром.