Печень — полезный и доступный продукт, но многие избегают ее из-за специфического вкуса и жесткости. Мы раскроем, как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде, чтобы она буквально таяла во рту. Один простой секрет и немного внимания к деталям — и у вас получится идеальное блюдо к ужину.
Продукты
- Говяжья печень — 500 г
- Лук — 2 средние луковицы
- Молоко — 250 мл
- Мука — 2 ст. л.
- Подсолнечное масло — 2–3 ст. л.
- Приправы — по вкусу
Пошаговая инструкция
Печень очистите от пленок и жилок, нарежьте тонкими ломтиками. Залейте молоком на полчаса — это смягчит вкус и уберет горечь. Пока печень маринуется, нарежьте лук полукольцами.
Слейте молоко, обсушите кусочки печени, обваляйте в муке. Разогрейте сковородку, обжарьте лук до прозрачности и уберите его. Там же обжарьте печень на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Верните лук в сковороду, добавьте немного воды, накройте крышкой и потомите 5–7 минут.
Секрет: не пересушивайте печень! Жарьте ее до легкой румяности, не дольше указанного времени — иначе она станет жесткой.
- Калорийность: около 160 ккал на 100 г.
- Время приготовления: ~50 минут с маринованием.
Посмотрите другой рецепт: минтай по-царски.
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