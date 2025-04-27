Сочно, быстро, просто: мягкая говяжья печень на сковороде

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Как приготовить мягкую печень на сковороде: простой рецепт

Печень — полезный и доступный продукт, но многие избегают ее из-за специфического вкуса и жесткости. Мы раскроем, как приготовить мягкую говяжью печень на сковороде, чтобы она буквально таяла во рту. Один простой секрет и немного внимания к деталям — и у вас получится идеальное блюдо к ужину.

Продукты

Говяжья печень — 500 г

Лук — 2 средние луковицы

Молоко — 250 мл

Мука — 2 ст. л.

Подсолнечное масло — 2–3 ст. л.

Приправы — по вкусу

Пошаговая инструкция

Печень очистите от пленок и жилок, нарежьте тонкими ломтиками. Залейте молоком на полчаса — это смягчит вкус и уберет горечь. Пока печень маринуется, нарежьте лук полукольцами.

Слейте молоко, обсушите кусочки печени, обваляйте в муке. Разогрейте сковородку, обжарьте лук до прозрачности и уберите его. Там же обжарьте печень на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Верните лук в сковороду, добавьте немного воды, накройте крышкой и потомите 5–7 минут.

Секрет: не пересушивайте печень! Жарьте ее до легкой румяности, не дольше указанного времени — иначе она станет жесткой.

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Калорийность: около 160 ккал на 100 г.

Время приготовления: ~50 минут с маринованием.

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