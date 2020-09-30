Сочи стал самым популярным направлением на время осенних каникул

https://static.news.ru/photo/9fffcce0-03e0-11eb-b7d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Город-курорт Сочи стал самым популярным направлением для учащихся и их семей на время расширенных школьных каникул в России осенью 2020 года.

42% приобретённых на это время железнодорожных и авиабилетов для пассажиров школьного возраста приходится на Сочи, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование портала «Туту.ру».

Следующими по популярности идут Минеральные Воды и Крым. Доли поездок в Ставропольский край и в Симферополь составили по 8,33%. Пятёрку наиболее популярных маршрутов замыкают Калининград и Санкт-Петербург.

Также в десятке направлений с самым высоким спросом на билеты — Анапа, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с новой волной роста заражаемости коронавирусом в Москве для школьников ввели расширенные осенние каникулы с 5 по 18 октября.