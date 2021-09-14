Собянин вдвое увеличил размер матпомощи ветеранам

Столичный мэр Сергей Собянин принял решение об увеличении в два раза размера материальной помощи ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой. В этом году ветераны-москвичи получат по 40 тысяч рублей — это вдвое больше, чем в 2019 году. Об этом градоначальник написал в своём Twitter.

Кроме участников боевых действий удвоенную матпомощь получат все, кто строил оборонительные рубежи под Москвой и трудился в городе с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го, добавил Собянин.

Отметим, что в 2017 году выплата по такому же поводу составила 15 тысяч рублей, а в 2015-м — пять тысяч рублей.

Битва за Москву длилась с 30 сентября 1941-го по 20 апреля 1942 года. Боевые действия делились на два периода — оборонительный и наступательный. Адольф Гитлер рассматривал взятие Москвы, столицы СССР и самого большого советского города, как одну из главных военных и политических целей операции «Барбаросса».

В германской и западной военной истории битва известна как «Операция „Тайфун“». Это сражение является одной из самых масштабных битв за время войны по количеству участвовавших войск и понесённым потерям.

Ранее сообщалось, что ветераны ВОВ и участники обороны Москвы, живущие в столице, получат выплату в 20 тысяч рублей к годовщине декабрьского контрнаступления. Мэр столицы Сергей Собянин также рассказал, что побывал в гостях у фронтовика Бориса Уткина и вручил ему наградной знак «80 лет Битвы за Москву». Сообщалось, что в ближайшие месяцы награждение должны получить 1100 ветеранов, которые принимали участие в этом сражении.