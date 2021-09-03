Московские власти пообещали выплатить ветеранам по 20 тысяч

Ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы, живущие в столице, получат выплату в 20 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

По традиции — к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году её размер составит 20 тысяч рублей, — написал глава мегаполиса.

Он также сообщил, что побывал в гостях у фронтовика Бориса Уткина и вручил ему наградной знак «80 лет Битвы за Москву». В ближайшие месяцы награждение должны получить 1100 ветеранов, которые принимали участие в этом сражении.

22 августа президент Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. 31 августа Путин подписал и указ о выплате по 15 тысяч контрактникам, курсантам и другим силовикам.

После этого КПРФ обвинила «Единую Россию» в подкупе избирателей. Члены партии подали иск в Верховный суд с требованием снять с выборов федеральный список ЕР из-за этих выплат. В партии власти считают, что оснований для снятия с выборов нет. В ВС иск рассматривать не стали.