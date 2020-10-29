Собянин: столичные старшеклассники вернутся в школы при первой возможности

https://static.news.ru/photo/bc8d9a72-1a01-11eb-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти отменят дистанционное обучения для учеников 6–11-х классов при первой же возможности.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, в этом году власти не намерены «держать» школьников на дистанционном обучении.

Конечно, при первой же возможности мы переведём старшеклассников также в офлайн, — сказал Собянин.

По мнению градоначальника, это нужно для того, чтобы школьники получали полноценное образование. Он добавил, что на данный момент половина учащихся в московских школах проходят обучение в режиме офлайн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учащиеся столичных школ с 6-го по 11-й класс продолжат заниматься в дистанционном режиме до 8 ноября. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.





