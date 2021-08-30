Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и в других регионах

Ситуация с коронавирусом в Москве в настоящее время является одной из лучших среди регионов России. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций, она снизилась до минимальных значений прошлых периодов, — пояснил градоначальник.

В то же время он признал, что совсем проблема не исчезла. Инфекция продолжает представлять угрозу для жизни людей, поэтому «максимально надо быть аккуратным».

Собянин добавил, что предстоящий осенне-зимний период покажет, как будет развиваться ситуация с COVID-19 и какие меры потребуется принимать.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 30 августа, в Москве выявлено 1424 новых случая заражения. За последние сутки из столичных больниц выписаны 1839 человек, 50 пациентов скончались. Москва продолжает занимать лидирующее место по суточной заболеваемости коронавирусом в стране. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

В целом по России за сутки зафиксировано 18 325 новых случаев заражения. Выздоровели 14 180 человек, 792 умерли. Всего за время пандемии в России заразились свыше 6,9 млн человек. Из них с болезнью справились 6,1 млн граждан, а 182 429 скончались.

Ранее Собянин заявил, что у столичных властей нет намерений вводить к 1 сентября жёсткие ограничения из-за коронавируса. По его словам, власти готовы сделать всё, чтобы без этого удалось обойтись в течение всего учебного года и не потребовалось прибегать к дистанционному обучению.