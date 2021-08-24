Собянин рассказал о коронавирусных ограничениях в Москве к 1 сентября
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:14, 24 августа 2021
Мэр Москвы Сергей СобянинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Вводить к 1 сентября жёсткие ограничения из-за коронавируса в Москве власти не собираются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
Каких-то таких жёстких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль в классах и так далее. Ничто не заменит очного общения учащихся и учителей, — рассказал Собянин.
Он завил о намерении сделать всё возможное, чтобы так продолжался весь учебный год. Но заверил, что предусмотрены и технологии для дистанционного обучения, при необходимости ими воспользуются. При этом мэр надеется, что удастся обойтись без онлайн-уроков.
Ранее Сергей Собянин предложил освободить учителей школ от обязанности носить медицинские маски на уроках. По его мнению, использование масок следует оставить на усмотрение самих педагогов. Он отметил, что к настоящему времени от коронавируса привились более 80% столичных учителей.