Собянин рассказал о коронавирусных ограничениях в Москве к 1 сентября

Вводить к 1 сентября жёсткие ограничения из-за коронавируса в Москве власти не собираются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

Каких-то таких жёстких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль в классах и так далее. Ничто не заменит очного общения учащихся и учителей, — рассказал Собянин.

Он завил о намерении сделать всё возможное, чтобы так продолжался весь учебный год. Но заверил, что предусмотрены и технологии для дистанционного обучения, при необходимости ими воспользуются. При этом мэр надеется, что удастся обойтись без онлайн-уроков.

Ранее Сергей Собянин предложил освободить учителей школ от обязанности носить медицинские маски на уроках. По его мнению, использование масок следует оставить на усмотрение самих педагогов. Он отметил, что к настоящему времени от коронавируса привились более 80% столичных учителей.