Собянин собрался ввести наказание для шумных водителей

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал о намерении внести в Мосгордуму проект закона о наказании за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Об этом сообщается на сайте Сергея Собянина.

Отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролёт гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. <...> Поэтому в ближайшее время внесём в городскую думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, — заявил Собянин.

Мэр назвал нынешние административные штрафы «никакими», поэтому собрался ввести для шумных водителей минимальное наказание в 5000 рублей и привязать его к мощности транспортного средства, как это сделано с транспортным налогом. Кроме того, эвакуировать машины и мотоциклы и на штрафстоянке выяснять, почему на них нет глушителя.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что вводить жёсткие коронавирусные ограничения в Москве к 1 сентября власти не собираются. Он завил о намерении сделать всё возможное, чтобы так продолжалось весь учебный год.