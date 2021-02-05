Собянин рассказал, когда московские студенты вернутся к очному обучению

https://static.news.ru/photo/62695210-67a5-11eb-97f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда столичные студенты вернутся к очной форме обучения. По его словам, это произойдёт в понедельник, 8 февраля.

Установить, что с 8 февраля 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, <...> функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, — говорится в указе градоначальника.

Отмечается, что студентам также будут возвращены все льготы, в том числе и возможность использовать социальные карты для проезда в городском общественном транспорте.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство культуры РФ разрешило творческим вузам вернуться к очным занятиям с 8 февраля. При этом руководству учебных заведений порекомендовали учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что некоторые вузы пока сохранят смешанный формат работы — некоторые лекции будут проходить в дистанционном режиме, а семинары и практикумы — очно. В вузах также планируется закрепить аудитории за группами, чтобы потоки не пересекались и студенты не заражались. В местах общего пользования планируют дополнительно обрабатывать поверхности, на входе — проводить термометрию бесконтактным способом. Также во время очных занятий будут следить за ношением масок и соблюдением социальной дистанции.