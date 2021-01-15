Собянин: привиться от COVID-19 смогут индивидуальные предприниматели

https://static.news.ru/photo/cdaaf75e-57c4-11eb-bad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Е. Самарина/Mos.ru

С 19 января от коронавируса в Москве смогут привиться индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти расширяют охват вакцинацией от COVID-19 за счёт новых категорий работающих москвичей. Пункты вакцинации в Москве работают ежедневно, без выходных, отметил градоначальник на своём сайте.

С 13 января в Москве началась вакцинация для работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и туристических агентств.

В настоящее время на базе городских поликлиник работают 100 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно на портале mos.ru и на других каналах.

Вакцинация в Москве стартовала 5 декабря. Список категорий граждан, кому рекомендовано пройти процедуру, постоянно расширяется. Власти столицы намерены привить от коронавируса порядка шести-семи миллионов человек.

Процедура эта добровольная, однако, чтобы стимулировать граждан, в столице могут быть введены различные преференции для привившихся. По словам Сергея Собянина, среди таковых это возможность вернуться к обычному ритму жизни без каких бы то ни было ограничений, писал NEWS.ru.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (от центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.