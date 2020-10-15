Собянин назвал главный показатель ситуации с коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/6cd87680-0f7c-11eb-9cda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главным показателем ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории Москвы является число госпитализированных пациентов, а не количество выявленных случаев заражения. Об этом в разговоре с журналистами сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее глава города назвал ситуацию с растущим числом заболевших коронавирусом в Москве очень тревожной.

Как подчеркнул Собянин, на «экранах телевизоров» люди видят график выявляемости, который не является основным показателем, опираясь на который стоит судить о ситуации.

А мы не видим госпитализации, пневмонии, тяжелобольных, лежащих на ИВЛ и так далее. И потом видим только конечный итог — число умерших, — цитирует мэра ТАСС.

Также Собянин добавил, что в течение предыдущей недели госпитализировали одну тысячу человек. На этой неделе уже 1,2 тысячи пациентов доставили в столичные больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, для окончательной победой над пандемией коронавирусной инфекции нового типа необходима массовая вакцинация. Столичные власти ожидают, что поступление первых крупных партий необходимого препарата состоятся в конце октября — начале ноября, сказал мэр Москвы.