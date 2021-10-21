Стало известно, что делала Собчак на месте пассажира в момент ДТП

Телеведущая Ксения Собчак в момент ДТП, повлёкшего смерть женщины, не общалась с водителем автомобиля. Она находилась на заднем сиденье и разговаривала по Zoom через сотовый телефон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В момент ДТП в Краснодарском крае Собчак сидела на заднем пассажирском сиденье и говорила по Zoom с помощью мобильного телефона, она обсуждала одно из интервью. С водителем она в это время не общалась, — сказал собеседник агентства.

20 октября Собчак встретилась со следователями по делу о ДТП в Сочи. Сообщалось, что она подтвердила получение травмы в результате аварии, но не смогла предоставить документы о первичном осмотре после ДТП. Телеведущей напомнили, что в рамках дела ей ещё предстоит говорить со следователем. Также Собчак предупредили о мерах процессуального принуждения в случае уклонения от явки.

Авария произошла 9 октября на трассе по направлению к аэропорту Адлер. Предварительно, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, ещё два человека пострадали. Следователи намерены допросить всех пассажиров Mercedes. Водитель Олег Цой уже признал вину и раскаялся, он находится под домашним арестом. Цой также заявил, что его никто не торопил.