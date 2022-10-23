Собчак раскритиковала призывы Красовского «топить и жечь» детей с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала призывы телеведущего из Russia Today Антона Красовского топить украинских детей в реке и сжигать их в «смерековых хатах» за обвинения в адрес России. В своем Telegram-канале она обратила внимание на то, что «гуманист Антон Красовский» открыто позволяет себе такие высказывания. Сам ведущий RT пока никак не отреагировал на критику.

Гуманист Антон Красовский в открытую призывает топить и жечь украинских детей, — написала Собчак.

Эти призывы Красовский озвучил в эфире RT во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Последний вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украине, а местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский и предложил расправляться с несовершеннолетними. Лукьяненко эти мысли не поддержал и назвал их экстремистскими.

Ранее Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Красовского. Журналисту инкриминируются публичные призывы к геноциду украинского народа. СБУ в свою очередь сообщила, что по данному делу завершено досудебное расследование, в ходе которого собраны «исчерпывающие доказательства для привлечения его к уголовной ответственности».