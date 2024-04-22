Собчак прилетела в Казахстан на суд по делу Бишимбаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак посетила заседание суда в Астане, на котором рассматривалось дело бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщает издание Orda.kz. Российская журналистка прилетела в Казахстан 22 апреля.

Собчак заметили в здании Верховного суда Казахстана, где проходило слушание. При этом она не стала общаться с казахстанскими коллегами по поводу случившегося.

Экс-министра подозревают в расправе на собственной женой Салтанат Нукеновой. Она была найдена мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже Гастроцентра в Астане. В тот же день по подозрению в убийстве задержали Куандыка Бишимбаева.

По версии следствия, 8 ноября он жестоко избил Салтанат, а когда она потеряла сознание, он начал заметать следы преступления, вместо того чтобы вызвать скорую помощь.

Ранее Куандык Бишимбаев отказался разблокировать свой телефон во время суда. При этом подсудимый заявил, что предоставит пароль своим адвокатам. Мужчину судят по подозрению в избиении супруги до смерти, дело вызвало резонанс в обществе — сенат страны уже принял закон о криминализации домашнего насилия.