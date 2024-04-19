Обвиняемый в убийстве жены Бишимбаев не стал разблокировать телефон в суде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в убийстве жены Салтанат Нукеновой бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев отказался разблокировать свой телефон во время суда, передает informburo.kz. Однако, как сообщает портал, подсудимый заявил, что предоставит пароль своим адвокатам.

Я хотел сказать, что я предоставлю свой пароль только своему защитнику. Раз сторона обвинения не может его вскрыть и представить как своё доказательство, я хочу представить его как доказательство от стороны защиты. Если вы предоставите его адвокату, я предоставлю ему пароль, — сказал Бишимбаев.

Судья Айжан Кульбаева отметила, что его телефон будет осмотрен точно так же, как и телефон второго подсудимого. Однако Куандык Бишимбаев и его защитники настаивали на том, чтобы данные с телефона зачитывали они, но не прокурор.

Не переживайте, я не буду трогать информацию, которая не относится к материалам дела. Как вы хотите? Вы хотите, чтобы телефон был частично осмотрен? Так не пойдет, — подчеркнула судья.

После этого Кульбаева объявила перерыв, чтобы обвиняемый и адвокаты обсудили этот вопрос. Адвокат Жанна Уразбахова подчеркнула, что телефон погибшей Салтанат Нукеновой исследовали в полном объеме, вплоть до личных заметок. Она заявила, что, если Бишимбаеву нечего скрывать, он должен предоставить свой пароль для изучения телефона всеми участниками процесса. После перерыва Бишимбаев не изменил своего мнения.

Ранее бывшая жена Бишимбаева Назым Кахарман рассказала, что их семейная жизнь не была идеальной. По словам бывшей жены экс-чиновника, Бишимбаев нередко давил на нее морально, обвинял во всем подряд. Назым взяла волю в кулак и ушла от мужа.