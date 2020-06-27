Собчак после нападения в храме подарили икону

https://static.news.ru/photo/25d4321e-b93d-11ea-9d04-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак, подвергшаяся нападению в Среднеуральском женском монастыре, решила посетить Храм на Крови в Екатеринбурге. Там ей подарили Косинскую икону Божией Матери.

Светская львица захотела посмотреть Екатеринбург. Начала она со знаменитого храма. Один из местных жителей подошёл к звезде и преподнёс подарок.

Ксения, примите подарочек от уральских православных, чтобы у вас хорошее впечатление осталось, — отметил екатеринбуржец.

До этого экс-кандидат в президенты РФ успела побеседовала с протоиереем Максимом Миняйло в Екатеринбургской епархии. Разговор длился 2,5 часа, передаёт телеканал НТВ.

Собчак сообщила о нападении в своём Telegram-канале 27 июня. Посты она сопроводила видеозаписями конфликта. На кадрах видно, как монахини и другие представители монастыря обступили съёмочную группу. Кто-то выбил камеру у оператора Сергея Ерженкова. По словам Собчак, Сергея побили так же, как и Филиппа, бывшего послушника, который рассказал о фактах издевательств над детьми в монастыре. Расследованием этой истории среди прочего и хотела заняться журналистка. Саму Собчак, по её словам, толкнули. Она вызвала полицию. Команде звезды камеру вернули. Однако все видеоматериалы стёрли.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Как писал NEWS.ru, глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал неприемлемым нападение на съёмочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Однако он отметил, что для работы журналистов в таких закрытых организациях обычно необходимо специальное разрешение, поэтому ситуация требует прояснения.