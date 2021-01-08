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Собчак опубликовала видео, на котором посмеялась над Ивлеевой и Бузовой

20:57, 08 января 2021 10
Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак записала видеоролик в стиле TikTok, в котором намекнула на отсутствие умственных способностей у популярных блогеров.

Собчак написала, что они с мужем внимательно изучили «молодёжные тренды» и решили создать «годный контент».

На опубликованном видео муж Собчак — режиссёр Константин Богомолов — стоит на берегу залива, держит в руках ледяную глыбу и спрашивает зрителей, о чём это видео. После этого он разбивает глыбу себе о голову. «Да ни о чём!» — заключает он.

Настюшка Ивлеева и Ольга Бузова — трепещите, — добавила от себя Собчак.

Таким образом телеведущая высмеяла современные способы зарабатывания денег и популярности в соцсетях.

Как писал NEWS.ru, популярный блогер Даня Милохин в ходе интервью Ксении Собчак рассказал о размере своего заработка. По его словам, однажды он за месяц потратил 500 тысяч рублей, заплатив данную сумму своему водителю.

В свою очередь Собчак подчеркнула, что таких зарплат у водителей не может быть. На это Милохин ответил, что попросту не знал, какую сумму следует выплачивать водителю за его труд.

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