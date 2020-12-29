Блогер Даня Милохин встретился с Собчак и рассказал о своём заработке

https://static.news.ru/photo/e6f104c6-4a8e-11eb-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Даня Милохин Фото: danya_milokhin/instagram.com

Популярный блогер Даня Милохин в ходе интервью Ксении Собчак рассказал о размере своего заработка. По его словам, однажды он за месяц потратил 500 тысяч рублей, заплатив данную сумму своему водителю.

Водитель у меня работал. Не было такого, что я ему платил месячные. Просто ему каждый день переводил деньги за сутки. Я платил 20 тысяч рублей в день, — отметил Милохин.

В свою очередь Собчак подчеркнула, что таких зарплат у водителей не может быть. На это Милохин ответил, что попросту не знал, какую сумму следует выплачивать водителю за его труд.

Говоря о собственном заработке, Милохин обратил внимание на тот факт, что в рейтинге самых высокооплачиваемых тиктокеров в Forbes указана неверная сумма его дохода. По его словам, он зарабатывает гораздо больше. Известно, что издание поместило Милохина на шестое место с доходом в 2,87 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что российский блогер Илья Варламов назвал топ-10 самых опасных городов страны за 2020 год. По его мнению, возглавляет рейтинг столица Республики Тыва, город Кызыл, в котором на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств.

Данный показатель превосходит даже цифры по Мексике и Бразилии, которые в мире считаются одними из опаснейших стран.