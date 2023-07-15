Собчак назвала три возможных мотива покушения на нее Собчак: мотивом покушения могло стать желание показать участь всех россиян

Журналистка Ксения Собчак назвала одним из возможных мотивов несостоявшегося покушения на нее желание организаторов продемонстрировать, что всех россиян ждет одна участь, независимо от отношения к военной операции на Украине. В эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Собчак назвала еще два мотива, но отметила, что они менее вероятны.

Второй предполагаемый мотив, по словам журналистки, — возможность выгодно подать новость о ее смерти. При этом Собчак отметила, что не вполне понимает, кто мог быть в этом заинтересован, ибо отношение к ее персоне со стороны власти не является комплиментарным и сделать из нее жертву покушения не получилось бы.

Наименее же вероятным, по словам Собчак, является вариант, что произошедшее — некий намек со стороны властей.

Журналистка также рассказала, что ее служба безопасности сообщала о «людях сомнительного вида» возле московского офиса. По словам Собчак, посторонних она и ее сотрудники обычно списывали на ФСБ или «какие-то отделы по экстремизму», вероятно, следящие за ними или прослушивающие их. Теперь команда стала думать, что это могут быть и «не местные».

Утром 15 июля ФСБ сообщила, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Задержания подозреваемых прошли в Москве и Рязанской области — среди них оказались неонацисты из группировки «Параграф-88».

У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что действительно готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение.