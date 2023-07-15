Журналистка Ксения Собчак назвала одним из возможных мотивов несостоявшегося покушения на нее желание организаторов продемонстрировать, что всех россиян ждет одна участь, независимо от отношения к военной операции на Украине. В эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Собчак назвала еще два мотива, но отметила, что они менее вероятны.
Второй предполагаемый мотив, по словам журналистки, — возможность выгодно подать новость о ее смерти. При этом Собчак отметила, что не вполне понимает, кто мог быть в этом заинтересован, ибо отношение к ее персоне со стороны власти не является комплиментарным и сделать из нее жертву покушения не получилось бы.
Наименее же вероятным, по словам Собчак, является вариант, что произошедшее — некий намек со стороны властей.
Журналистка также рассказала, что ее служба безопасности сообщала о «людях сомнительного вида» возле московского офиса. По словам Собчак, посторонних она и ее сотрудники обычно списывали на ФСБ или «какие-то отделы по экстремизму», вероятно, следящие за ними или прослушивающие их. Теперь команда стала думать, что это могут быть и «не местные».
Утром 15 июля ФСБ сообщила, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Задержания подозреваемых прошли в Москве и Рязанской области — среди них оказались неонацисты из группировки «Параграф-88».
У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что действительно готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение.