Собчак назвала причину отмены концерта группы «Ленинград» Собчак допустила, что концерт «Ленинграда» отменили из-за Пригожина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале предположила, что концерт группы «Ленинград» в московских «Лужниках» был отменен из-за того, что фронтмен музыкального коллектива Сергей Шнуров «был слишком близок к телу» бизнесмена Евгения Пригожина. По ее мнению, Шнуров «стал не мил» мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Концерт «Ленинграда» <...> не состоится, конечно же, не по каким-то мифическим причинам, а по одной и вполне очевидной, и имя ей «Пригожин». Шнуров был слишком близок к телу, и это сыграло против него. Теперь он не мил губернаторам обеих столиц — и Беглову, и Собянину, — написала журналистка.

Ранее сообщалось, что во время обысков в особняке Пригожина была изъята запись трека Шнурова и певицы Зои о бизнесмене. Официального подтверждения этому нет.

В июле прошлого года Пригожин заявил, что не является «заказчиком» песни «Пока так», в которой Шнуров жестко критикует Беглова. В тексте говорится о «неубранном снеге, угрожающих сосульках и равнодушии Смольного, который не может повлиять на ситуацию». Бизнесмен подчеркнул, что знает Шнурова лично, но общается с ним редко. Предприниматель признавался, что до 2005 года платил Шнурову за его выступления, но не лично, а покупая билеты на его концерты.

Шнуров ранее заявил, что не знает причин, по которым был отменен его концерт 16 сентября в «Лужниках». Исполнитель пообещал взыскать с организатора ООО «АРТЛАЙФ» обещанный ему гонорар за выступление через суд.