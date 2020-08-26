СМИ перечислили штрафы, которые Навальный должен в России

https://static.news.ru/photo/b4c84f04-e814-11ea-afe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Блогер Алексей Навальный, который сейчас находится на лечении в Германии, должен будет выплатить все присуждённые ему штрафы. Так, удовлетворён миллионный иск к оппозиционеру мясокомбината «Дружба народов», на подходе ещё несколько исков на десятки миллионов рублей.

Так, бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината «Московский школьник» долг на 88 млн рублей, чтобы лично взыскать его с Навального. Бизнесмен полон решимости рассчитаться с блогером.

Если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен... Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости закона, — приводит слова Пригожина «Коммерсант».

Иск к Навальному предъявил ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко, снявшийся в ролике о поправках к Конституции. Требует с блогера полмиллиона рублей бизнесмен Александр Удодов за расследование ФБК о якобы принадлежащих ему в Нью-Йорке квартирах.

Блогер Александр Жирухин хочет взыскать с оппозиционера 230 тысяч рублей за использование его фотографий. Требует с Навального 1 млн рублей челябинский член ЛДПР Константин Киреев за проигрыш на выборах прошлого года за включение в списки умного голосования.

Процедура взыскания долгов регламентируется законом. Взыскатели могут заявлять ходатайства, давать судебным приставам дополнительные сведения о должнике. Скорее всего, этому и уделит внимание вместе с юристами бизнесмен Евгений Пригожин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский Арбитражный суд взыскал с оппозиционера Алексея Навального более 3,3 млн рублей судебных издержек в пользу мясокомбината «Дружба народов». В такую сумму была оценена работа адвокатского бюро «Падва и партнёры», которое представляло интересы предприятия.