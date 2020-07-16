СМИ: Фургалу предлагали бежать после появления информации о расследовании

https://static.news.ru/photo/949f48f2-c7a0-11ea-a23c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал знал о том, что следователи продвинулись в расследовании серии заказных убийств в начале нулевых. Политику не раз предлагали покинуть страну до того, как ситуация прояснится.

Как пишет Пятый канал, в Москве Фургала неоднократно видели с Андреем Кареповым, который, предположительно, является организатором убийств и тесно связан с Тимофеевской преступной группировкой.

Одна из таких встреч проходила осенью 2019 года. В ходе них Фургал узнавал о том, как продвигается расследование. Сам Карепов, по версии следствия, предлагал губернатору уехать из страны, пока «всё не утрясётся».

Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ выступил с новым заявлением о ходе расследования дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как отметили в ведомстве, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности политика к организации инкриминируемых ему убийств и одного покушения.

Там подчеркнули, что работа по раскрытию возможных преступлений губернатора велась давно. Она осложнялась разрозненными показаниями свидетелей. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить.

По версии следствия, Фургал был непосредственным заказчиком убийств бизнесмена Евгения Зори и предпринимателя Олега Булатова. Кроме того, Фургал организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского, который выжил после того, как в его гараж были брошены две гранаты.

Фургала задержали 9 июля. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии. Жириновский отметил, что в партии есть кандидатуры на этот пост, в частности, председатель думского комитета по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев, глава комитета по спорту, туризму, молодёжи Михаил Дегтярёв, депутат Андрей Андрейченко.

Тем временем в Кремле пока не готовы назвать имя нового врио губернатора, писал NEWS.ru.