СМИ: Фургалу предлагали бежать после появления информации о расследовании

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал знал о том, что следователи продвинулись в расследовании серии заказных убийств в начале нулевых. Политику не раз предлагали покинуть страну до того, как ситуация прояснится.
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Одна из таких встреч проходила осенью 2019 года. В ходе них Фургал узнавал о том, как продвигается расследование. Сам Карепов, по версии следствия, предлагал губернатору уехать из страны, пока «всё не утрясётся».
Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ выступил с новым заявлением о ходе расследования дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как отметили в ведомстве, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности политика к организации инкриминируемых ему убийств и одного покушения.
Там подчеркнули, что работа по раскрытию возможных преступлений губернатора велась давно. Она осложнялась разрозненными показаниями свидетелей. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить.
По версии следствия, Фургал был непосредственным заказчиком убийств бизнесмена Евгения Зори и предпринимателя Олега Булатова. Кроме того, Фургал организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского, который выжил после того, как в его гараж были брошены две гранаты.
Фургала задержали 9 июля. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.
Лидер ЛДПР
Тем временем в Кремле пока не готовы назвать имя нового врио губернатора, писал NEWS.ru.
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