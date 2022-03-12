Смертность в ДТП с участием такси в России за год выросла на 20%

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Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и уехал из России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Причину этого решения топ-менеджер не раскрыл.

Уехали из России. Ушёл из «Аэрофлота». Старая жизнь закончилась, —написал Панов. В авиакомпании Андрей Панов проработал четыре года. До «Аэрофлота» он работал в международной консалтинговой компании Bain, а перед этим...