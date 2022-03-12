Смертность в ДТП с участием такси в России за год выросла на 20%
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
20:01, 12 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Смертность в ДТП с участием такси в РФ за последний год выросла на 20%, заявил в эфире телеканала «Россия 24» начальник ГИБДД Михаил Черников.
Погибают пассажиры, погибают люди с участием водителей такси. Мы взяли статистику <...>, здесь у нас на 20% выросло количество погибших за один год, — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности в результате ДТП. Он отметил, что данную работу необходимо вести совместно с полицией и дорожными ведомствами. При этом глава государства обратил внимание на то, что недопустимо терять на дорогах столько же людей, как при военных действиях. Так Путин прокомментировал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о снижении смертности в ДТП в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».