Путин сравнил смертность на дорогах с потерями от военных действий

Президент России Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности в результате ДТП. Он отметил, что данную работу необходимо вести совместно с полицией и дорожными ведомствами. При этом глава государства обратил внимание на то, что недопустимо терять на дорогах столько же людей, как при военных действиях. Так Путин прокомментировал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о снижении смертности в ДТП в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях, — сказал президент РФ.

Глава государства добавил, что МВД и дорожники работают в целом всё лучше. Президент призвал развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии.

Вице-премьер, в свою очередь, отметил, что смертность на дорогах в стране стабильно снижается. Он подчеркнул, что комиссия по безопасности дорожного движения работает слаженно и «первые результаты неплохие».

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали об основных причинах аварий на дорогах города. В сентябре в Новосибирске произошло 103 ДТП, в которых пострадали 112 человек и погибли 12. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, почти в половине случаев причиной аварий стала дорожно-транспортная разметка, 10 случаев ДТП произошли из-за неисправного освещения.