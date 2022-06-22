Смерть антифашиста признана случайной: как прошёл процесс по делу Сократа Один из участников конфликта, в результате которого погиб анархист Алексей Сутуга, избежал лишения свободы, остальные давно отпущены из СИЗО

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Алексей Сутуга

21 июня Мещанский районный суд Москвы приговорил Ахмеда Гулоева, виновного в смерти 34-летнего антифашиста Алексея Сутуги, также известного как Сократ, к году и десяти месяцам ограничения свободы и выплате двух миллионов рублей семье погибшего. Смерть Сутуги 1 сентября 2020 года вызвала большой резонанс в СМИ. Сутуга — участник анархистских, экологических и антифашистских инициатив, музыкальных панк-коллективов, актер Театра.doc, автор книги о тюремной системе. Он дважды оказывался за решёткой за стычки с ультраправыми, признан политзаключенным правозащитным центром «Мемориал» (Минюст внёс организацию в реестр иностранных агентов). Суд посчитал, что смерть Сутуги наступила после драки в Москве в результате случайного падения и удара головой об асфальт. Семья погибшего считает назначенное Ахмеду Гулоеву наказание неоправданно мягким.

Ночной конфликт

Происшествие, приведшее к гибели Алексея, к его общественной деятельности никакого отношения не имело. В ночь с 22 на 23 августа 2020 года Сутуга стоял у входа в продуктовый магазин в Москве рядом с метро «Бауманская». В магазине в это время находился его знакомый, у которого случился бытовой конфликт с продавщицей (к которому Алексей даже не был причастен). В результате на Сутугу напал муж продавщицы с тремя друзьями. После драки Сутугу увезли в реанимацию, 1 сентября он скончался в институте Склифосовского. Четверо нападавших убежали, положив майку под окровавленную голову лежащего без сознания Алексея. Их задержали в тот же вечер и вскоре отправили в СИЗО.



В феврале 2021 года Мещанский межрайонный следственный отдел СК намеревался квалифицировать действия участников конфликта и избиения как самоуправство (статья 330 УК, до пяти лет лишения свободы), но в результате изменил обвинение на «нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц» (часть 3 статьи 111 УК, до 12 лет лишения свободы).



Ближе к суду следствие вновь передумало. В мае 2021 года всех четверых отпустили из СИЗО, трое обвиняемых, уроженцы Чечни, уехали из Москвы в свой регион. Их процессуальный статус на данный момент неизвестен. Мещанский районный СК передал в прокуратуру только дело в отношении уроженца Ингушетии Ахмеда Гулоева, причем по самой мягкой из возможных статей: причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК, до двух лет лишения свободы).

Удар об асфальт

В распоряжении NEWS.ru есть обвинительное заключение, предъявленное Гулоеву. В нем указано, что следствие провело экспертизу, которая установила, что смерть Сутуги наступила в результате неудачного падения и удара головой об асфальт. Удары, которые получил Алексей в ходе драки, не были достаточно сильными для причинения существенного вреда здоровью. Адвокат семьи Сутуги Светлана Сидоркина эту экспертизу не оспаривает.

Фото: NEWS.ru

Место драки не находилось в объективах уличных видеокамер. Четверо напавших на Сутугу — Сайхан Адаев, Ибрагим Балиев и Аслахан Садаев и Ахмед Гулоев — утверждают, что Сутуга упал и ударился головой об асфальт после удара Гулоева. И в этот момент драка происходила только между Сутугой и Гулоевым.

Со стороны драку видели знакомая Алексея Сутуги и находившийся неподалеку таксист. Таксиста допрашивали дважды: сначала он говорил, что не видел детали, затем изменил показания — заявил, что в момент падения Сутуге противостоял кто-то один. Девушка же утверждает, что невозможно определить, после какого конкретно удара упал Сутуга и кто этот удар нанёс. То есть в момент смерти Сутуги в драке с ним мог участвовать не только Гулоев, как считает следствие.

Процесс начался в августе 2021 года. Явку в суд участников конфликта, уехавших в Чечню и проходящих по делу по статье 109 УК свидетелями, обеспечить не удалось, как и доставить туда для допроса таксиста, живущего в Москве.

Суд раз восемь откладывался, потому что свидетели не приходили. Вопрос о том, сколько людей участвовало в драке в момент падения Алексея, открытым так и остался, — считает Светлана Сидоркина.



Без примирения

Мы будем обжаловать приговор в части гражданского иска, в общем и целом итогами рассмотрения дела удовлетворены. Я ещё не разговаривала с моим подзащитным на эту тему, но, исходя из сложившейся судебной практики, я считаю, что гражданский иск удовлетворен в чрезмерном объеме, не считаю его обоснованным и доказанным. Я при этом не присутствовала, насколько знаю, и Гулоев, и его родственники приносили извинения [матери погибшего], — рассказала NEWS.ru адвокат Гулоева Юлия Юхман.

Светлана Сидоркина рассказала NEWS.ru, что родственники Гулоева пытались общаться с матерью погибшего, но разговор не получился и извинения они не принесли.

По статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности) Гулоев вину признал полностью, удовлетворение [двухмиллионного] иска оставил на усмотрение суда. То, что Гулоев говорил в суде, извинениями назвать сложно, — говорит Сидоркина.

Семья Сутуги продолжает считать выбор следствием 109-й статьи УК слишком мягким, дальнейшие процессуальные действия, по словам Сидоркиной, будут определены после ознакомления с текстом приговора.

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Будут ли судить остальных участников конфликта, неизвестно. Сидоркина говорит, что следователи СК передали материалы по ним в МВД, потому что, по мнению следователей, их действия не повлекли смерть. Больше года она пытается узнать, расследует ли МВД какое-либо уголовное дело о драке, в которой погиб Алексей Сутуга. Выяснить это не удалось. Юхман также рассказала NEWS.ru, что пока не смогла выяснить судьбу этого расследования.